"Kalkutún, Juicio a los Brujos" de Jorge Olguín fijó estreno en cines

"Kalkutún, Juicio a los Brujos", la nueva película del cineasta chileno Jorge Olguín, confirmó su estreno en salas nacionales para el próximo 22 de octubre, anuncio que acompañó el lanzamiento de su tráiler final.

El largometraje escrito y dirigido por Olguín es un relato de folk horror basado en hechos reales ocurridos en Chiloé entre 1879 y 1880, explorando la brujería, la fe y la violencia en una comunidad aislada del sur de Chile.

"La película fue filmada mayormente en Chiloé, en escenarios reales y bajo su atmósfera invernal, en los mismos territorios donde ocurrieron los hechos que inspiran la historia", aseguró Olguín sobre la película que reúne en su elenco a Juan Carlos Maldonado, Camila Oliva, Bastián Bodenhöfer, Nicolás Zárate, Paulina Eguiluz, Alejandra Araya, Felipe Ríos y Nicolás Oyarzún.

El director de "Sangre Eterna" y "Caleuche" también destacó que el largometraje cuenta con "un grupo de artistas extraordinarios, responsables de recrear los seres mitológicos mediante efectos especiales de maquillaje práctico: arte puro, tangible y hecho por manos humanas, no por inteligencia artificial".

La historia se centra en un fiscal inexperto que debe procesar a un grupo de personas acusadas de brujería y asesinato en la isla de Chiloé, por solicitud del intendente de la región.

Al mismo tiempo, una joven isleña llamada "Mailén" debe iniciarse en los ritos ancestrales de una asociación de brujos llamada "La Mayoría" para salvar a su abuelo de la condena del Estado.

Producida por Carol Campos y Olguín Films en coproducción con TVN y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), cuenta con una banda sonora compuesta por Anton Reisenegger junto a Sebastián Puente.