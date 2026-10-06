Película animada chilena "Brave Cat" triunfó en festival de cine de Alemania

El largometraje animado chileno "Kona, una gata valiente" ("Brave Cat"), la primera película del ganador del Oscar Gabriel Osorio, sigue acumulando reconocimientos internacionales al triunfar en el festival más antiguo de Alemania para audiencias jóvenes.

Luego de obtener el premio del público del Festival de Annecy, en Francia, el más importante del mundo de la animación, la película ahora se llevó el Premio de la Audiencia y la Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional LUCAS para jóvenes amantes del cine.

Mediante sus redes sociales, Osorio destacó que uno de los reconocimientos sea "el premio del público y siempre he pensado que ese es el mejor premio, es emocionante ver que la gente aprecia el trabajo que hacemos desde el fin del mundo. Muy agradecido".

Tras lograr el primer Oscar para Chile en 2016 por el corto "Historia de un oso", Osorio y su compañía Punkrobot nos presenta la historia de una gata adolescente, "Kona", que vive en el bosque junto a su abuela y decide afrontar sus miedos al ir a buscar a su madre, secuestrada por un malvado circo cuando ella era un cachorro.

En su camino le ayudarán "Colin", un cachorro de perro guardián abandonado, y "Bernard", un oso que escapó de las garras del circo.

Por ahora, el largometraje de Osorio no cuenta con fecha de estreno en Chile.