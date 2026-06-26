Película chilena "Brave Cat" fue premiada en el Festival de Annecy

El Festival de Annecy (Francia), el más grande del mundo dedicado al cine de animación, anunció este viernes que dos de los 14 premios especiales de esta edición -en el que no incluye al principal galardón- recayeron en una cinta chilena y en otra hispano-dominicana.

La chilena "Brave Cat", del ganador del Oscar Gabriel Osorio ("Historia de un oso") se llevó el Premio del Público en el prestigioso certamen francés.

Por otro lado la hispano-dominicana "Eclosión", de Luis Morillo, ganó el de "Midnight Shorts", de cortometrajes relacionados con lo fantástico y la ciencia ficción.

En "Brave Cat", Kona, una gata de los bosques, parte en busca de su madre, secuestrada por unos perros al servicio de los humanos. Por ahora el largometraje de Osorio no cuenta con fecha de estreno en Chile.