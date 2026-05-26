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Tópicos: Magazine | Cine

Cortometraje producido en Chile gana la Palma de Oro en Cannes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Para los contrincantes" fue producido por la chilena Planta.

Cortometraje producido en Chile gana la Palma de Oro en Cannes
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El cortometraje "Para los contrincantes" ganó la prestigiosa Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026.

La película surgió como un proyecto de la productora chilena Planta antes de convertirse en una producción internacional que también involucró a México y Argentina.

"Para nosotros este premio tiene un valor muy especial porque demuestra que desde Chile se pueden levantar proyectos con vocación internacional, construidos desde la colaboración entre distintos países y miradas", señaló Fernando Bascuñán, uno de los productores del filme.

Ambientado en el barrio de Tepito, en Ciudad de México, "Para los contrincantes" retrata el universo del boxeo infantil a través de la historia de un joven peleador.

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