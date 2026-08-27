"Coyote vs. Acme" es una excepcional lucha del pequeño contra el gigante

La película "Coyote vs. Acme" finalmente se estrenó en cines luego de una travesía tan absurda y delirante que pareciera haber sido una historia más de los "Looney Tunes", viendo cómo estuvo a un paso de desaparecer para luego llegar a la gran pantalla con bombos y platillos, acrecentando aún más su excepcional lucha del pequeño contra el gigante.

Es que no deja de ser paradójico que un largometraje que mostraba la batalla entre un personaje caracterizado por el fracaso y una gigantesca corporación haya terminado convirtiéndose justamente en eso en la vida real. Es imposible no hablar de la película sin contar el detrás de escena, donde el pequeño sí logró ganarle al gigante.

Todo comenzó en 2023 cuando Warner Bros. decidió no estrenar la película de ninguna forma, ni siquiera streaming, además de no ofrecerla a otros compradores que estaban interesados. El estudio optó por archivarla para siempre, evitando que pudiera ver la luz de alguna forma. ¿La razón? Una deducción de impuestos.

Múltiples directores y prácticamente toda comunidad creativa levantó la voz en protesta, celebrando el trabajo de todo el equipo detrás de "Coyote vs. Acme", aplaudiendo el resultado final y criticando al estudio por la decisión de cancelarla como una simple maniobra para ahorrar dinero. Los dardos apuntaron directamente a David Zaslav, el presidente del conglomerado Warner Bros. Discovery, desatándose una compaña para liberar la película que nunca perdió fuerza.

Todo tuvo un final feliz cuando Ketchup Entertainment, la misma que salvó otra celebrada película animada de Warner Bros. Animation, "The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie", adquirió los derechos globales de "Coyote vs. Acme". Ni siquiera los abogados de ACME pudieron evitarlo.

La compaña para liberar la película nunca perdió fuerza desde que se anunció en 2023 que iba a ser archivada por Warner Bros. (Foto: BF Distribution)

La historia del largometraje tiene a "Wile E. Coyote" llevando a la corporación ACME hasta la justicia por sus productos defectuosos. A su lado tiene a un abogado humano, "Kevin Avery" (Will Forte), quien no tarda en dar cuenta que no será un caso sencillo, especialmente cuando la compañía tiene a "Buddy Crane" (John Cena) a cargo de su equipo legal. Este carismático abogado conoce bien el funcionamiento de las grandes empresas y sabe el daño que puede traer esta insólita demanda, especialmente cuando hay cosas que ACME quiere mantener ocultas.

Una base sencilla, pero nada de convencional en su desarrollo. Lo que pudo ser una seguidilla de chistes y gags absurdos termina transformándose en un relato donde la creación de Chuck Jones rompe las reglas del juego, enfrentándose a quien considera responsable de sus constantes fracasos.

Es una saga de tribunales donde todo está en contra, revelándose conspiraciones y víctimas desconocidas, además de abordar el abuso de las corporaciones y el uso de ciertos grupos para su propio beneficio, sin preocuparse del impacto que puedan causar con tal de mejorar sus números. Todo esto parece muy serio, pero es narrado con gran ritmo y con un humor constante, sin olvidar jamás que es una película de "Looney Tunes".

Hay secuencias de acción, muchísimas explosiones, innumerables cameos y un sobresaliente trabajo de interacción entre personajes humanos y animados, muy al estilo de "¿Quién engañó a Roger Rabbit?" (1988) o la menospreciada "Looney Tunes: De nuevo en acción" (2003).

John Cena nació para ser parte del universo de los "Looney Tunes". (Foto: BF Distribution)

Arnet está muy bien como un abogado que cumple con lo justo y se conforma con muy poco, chocando constantemente el idealismo de su novata sobrina "Paige" (Lana Condor). Es alguien que no busca hacerse problemas, evitando juicios riesgosos y priorizando alcanzar acuerdos, dando el mínimo siempre. Es cuando entra "Wile E." en escena que empieza a ver que sí puede hacer más, dando cuenta de lo mucho que puede entregar para mejorar la vida de otros.

Cena, por su parte, nació para estar rodeado de los personajes de los "Looney Tunes". Bajo su apariencia carismática esconde a un odioso y antipático abogado que es menospreciado constantemente por sus superiores, llegando a recurrir a amenazas y otras medidas muy cuestionables para lograr su objetivo.

"Coyote vs. Acme" es de esas películas que jamás debieron ser archivadas, sino ser celebradas y vistas por la mayor cantidad de audiencia posible. Diversión legal y una sorpresa absoluta, que jamás deja de ser una aventura de los "Looney Tunes".

El pequeño contra el gigante, donde ciertas batallas deben ser dadas para que otros puedan emprender sus propias luchas.

"Coyote vs. Acme" se estrenó este jueves 27 de agosto en cines.