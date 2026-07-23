La película que Warner no quiere que veas: "Coyote vs. Acme" fijó estreno en Chile

BF Distribution liberó el nuevo tráiler de "Coyote vs. Acme" para ratificar su estreno en cines chilenos, con la película que Warner Bros. no quiere que veas llegando a las salas locales el próximo 27 de agosto.

Tras ser salvada de la cancelación al ser adquirida por la distribuidora Ketchup Entertainment, el largometraje que combina animación y acción real -a lo "¿Quién engañó a Roger Rabbit?"- tendrá a "Wile E. Coyote" en una batalla judicial contra ACME, llevándolos hasta la justicia por sus productos defectuosos

A su lado tiene a un abogado humano sin suerte (Will Forte) que acepta el caso y toma a "Wile E." como cliente en su demanda contra la poderosa corporación. En el proceso, se enfrentará al jefe de su antiguo bufete de abogados, "Buddy Crane" (John Cena), quien representa a la compañía ACME en este juicio histórico.

Todo comenzó en 2023 cuando Warner Bros. decidió no estrenar la película de ninguna forma, ni siquiera streaming, además de no ofrecerla a otros compradores que estaban interesados. Al igual que "Batgirl" y la cinta animada "Scoob! Holiday Haunt", el estudio optó por cancelarla y archivarla para siempre, evitando que pudiera ver la luz de alguna forma. ¿La razón? Una deducción de impuestos.

Múltiples directores y prácticamente toda comunidad creativa levantó la voz en protesta, celebrando el trabajo de todo el equipo detrás de "Coyote vs. Acme", aplaudiendo el resultado final y criticando al estudio por la decisión de cancelarla como una simple maniobra para ahorrar dinero. Los dardos apuntaron directamente a David Zaslav, el presidente del conglomerado Warner Bros. Discovery, desatándose una compaña para liberar la película que nunca perdió fuerza.

Todo tuvo un final feliz cuando Ketchup Entertainment, la misma que salvó otra celebrada película animada de Warner Bros. Animation, "The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie", adquirió los derechos globales de "Coyote vs. Acme". Ni siquiera los abogados de ACME pudieron evitar esto.

La película está dirigida por Dave Green ("Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows") y cuenta con un guion escrito por Samy Burch, quien se inspiró en "Coyote v. Acme", un artículo de humor de la revista The New Yorker de Ian Frazier que se publicó en 1990.