El actor mexicano Diego Boneta es el protagonista de "Killing Castro", una nueva película en la que interpretará al exlíder cubano Fidel Castro.

La cinta estará ambientada en 1960 poco después de que Castro concretara la Revolución en la isla de Cuba y durante su primer discurso en las Naciones Unidas en Nueva York en medio de la tensión por su ascensión al poder.

En ese contexto Castro conocerá al lider afroamericano Malcolm X, con quien formará una relación de amistad mientras es secretamente investigado por el FBI.

Boneta compartirá elenco con Al Pacino, Xolo Maridueña, KiKi Layne y Alexander Ludwig, entre otros.

"Killing Castro" se estrenará en cines en Estados Unidos el 11 de diciembre.