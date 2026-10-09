Directores de "Naza": Probablemente seremos atacados si volvemos ahora a Israel

Los directores de "Naza" no saben si podrán volver a Israel debido a que "probablemente" serían atacados en su propio país, explicó este viernes Yuval Abraham, que aseguró que algunas de las críticas más duras al documental sobre matanzas en Gaza han llegado de la oposición al gobierno de Benjamin Netanyahu.

El cineasta israelí mantuvo este viernes un encuentro virtual con un grupo de periodistas españoles dado que el filme se estrena durante la presente jornada en España. Y remarcó que personalmente teme menos a su gobierno que al público que ha incitado "abiertamente" en contra suya y de la codirectora, Rachel Szor.

Una situación que no sabe si se revertirá tras las elecciones que se celebran el próximo 27 de octubre, ya que en su país los autodenominados partidos de centroizquierda mantienen "posiciones muy parecidas" a las del partido de derecha del primer ministro en lo que se refiere a Gaza.

"Esto puede resultar sorprendente para alguien del extranjero, porque al pensar en la izquierda o el centroizquierda de un país europeo uno no imagina a un grupo de personas participando en la matanza masiva de miles de familias dentro de sus hogares en la Franja de Gaza", señaló.

De hecho, como se muestra en su documental, la mayoría de los militares que accede a puestos especializados en los servicios de inteligencia proceden de estratos sociales cultivados y progresistas, muchos de ellos opuestos a Netanyahu.

"Abogan por la separación entre religión y Estado, creen en la democracia y defienden valores que muchas personas en Occidente también comparten como la lucha contra el cambio climático y los derechos de la comunidad LGBTQ. Pero han desempeñado un papel activo en la guerra de Gaza y en la matanza de palestinos", explicó.

"Así pues, la película los interpela y les pregunta: ¿cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo pudieron participar durante tres años en esta matanza masiva y seguir manteniendo esa imagen de ustedes mismos como personas liberales, modernas y de izquierdas?", agregó.

Por eso, la cinta -que su director espera que llegue sobre todo a los judíos de Israel y EE.UU, además de a la población alemana, tradicional aliada de Israel- es "un primer paso para comenzar a derribar esos muros de negación en la sociedad israelí" que no comprende que "se está cometiendo un genocidio".

Aunque es consciente de la dificultad de esta tarea, Abraham espera que un gran número de personas vea el documental y por eso se difundirá gratuitamente por internet a finales de noviembre en la página web del diario británico The Guardian, que ha participado en la producción.

Y además cree que la reciente pieza que ha hecho el Gobierno israelí imitando su estética, pero con un mensaje de apoyo al ejército puede contribuir a una mayor difusión de "Naza".

"Creo que el hecho de que sientan la necesidad de empezar a entrevistar a soldados y de intentar contrarrestar la película y engañar al público probablemente solo termine atrayendo más atención hacia ella", reflexionó.

"Independientemente de si puedo volver o no, sé que seguiré ejerciendo como periodista y cineasta"

Sobre lo que ocurrirá cuando su documental pueda verse en internet, reconoce que le "entusiasma" la idea, pero al mismo tiempo le pone "un poco nervioso" pensar qué pasará en Israel cuando eso ocurra y todo el mundo allí pueda acceder a ella.

"Independientemente de si puedo volver o no, sé que seguiré ejerciendo como periodista y cineasta. La única duda es si podré hacerlo desde casa o si tendré que hacerlo desde el extranjero, viviendo en algún otro lugar", apuntó el ganador de un Oscar al mejor documental por "No other land" -junto a Szor, Basel Adra y Hamdan Ballal-.

"Naza", que toma su nombre del acrónimo utilizado por el servicio de inteligencia de Israel para calcular el número de víctimas colaterales que podrían morir en un ataque, recopila testimonios de miembros del ejército sobre matanzas sistemáticas de civiles en Gaza.

A través de entrevistas grabadas en azoteas de Tel Aviv con 24 oficiales de inteligencia y soldados -aunque el periódico The Guardian ha asegurado que se consultaron más de cien fuentes- se reconstruye un sistema de vigilancia y elección de objetivos, con métodos como la inteligencia artificial, que desemboca en la aniquilación de civiles.

"Naza", que se llevó el Premio Especial del Jurado de la Mostra de Venecia y el del Público del Festival de San Sebastián, ha pasado también por los certámenes de Bolonia o Nueva York antes de estrenarse en más de 50 países desde finales de septiembre.