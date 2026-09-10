Autores del documental sobre Gaza en Venecia: "El asesinato de civiles continúa"

Los realizadores israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor estrenaron este jueves en el Festival de Venecia su documental "Naza", en el que denuncian la estrategia de destrucción y matanzas en Gaza, y en la presentación han acusado a su país de cometer crímenes sistémicos en el enclave palestino.

"No sé cuántos de ustedes lo saben, pero el asesinato de civiles en Gaza continúa. Tan solo esta semana, durante este festival, una niña de siete años fue asesinada con su padre en su auto. Israel bombardeó una escuela en Gaza. Lo que mostramos es algo que sigue ocurriendo y, por eso, sentimos la necesidad de hacer más difícil esa negación", aseguró Abraham en la rueda de prensa de la Mostra.

Los dos directores, parte del equipo que rodó la oscarizada "No other land" (2024), estrenaron en la competición veneciana su último trabajo, "Naza", un documental en el que entrevistan en las azoteas de Tel Aviv a oficiales del Ejército israelí (ocultando su identidad) para revelar la estrategia de destrucción de Gaza.

La película fue aceptada en el certamen cinematográfico "in extremis", una semana antes de que diera inicio, y este jueves ha sido recibida con mucha expectación y con aplausos.

"Naza", el término utilizado por los mandos israelíes para aludir a las "víctimas colaterales" de sus bombardeos en Gaza, se nutre de los testimonios utilizados en los reportajes de los últimos años por medios como The Guardian, que produce la cinta.

Las pruebas de los "crímenes" israelíes "están ahí"

Rachel Szor explicó en la rueda de prensa que, aunque "muchas" de las declaraciones son conocidas, "es diferente escuchar a las personas que diseñaron y operaron esos sistemas hablando a cámara".

"En esta película hablamos con 24 oficiales de inteligencia y soldados israelíes para examinar un sistema de asesinatos, de asesinatos masivos, que se basa en la vigilancia masiva", apuntó su compañero durante la presentación.

Abraham recordó que las pruebas de los "crímenes" israelíes "están ahí", también recogido por los periodistas sobre el terreno, pero aseveró que escuchar a soldados y oficiales del ejército "puede hacer más difícil negar" los hechos.

Szor recalcó por su parte que el objetivo final es "ejercer presión sobre Israel para que esto termine".

El documental está grabado de noche, mientras por las ventanas de los edificios residenciales de Tel Aviv puede verse la vida aparentemente tranquila de sus habitantes.

"Nuestra película está rodada en la oscuridad y, de algún modo creo que es un reflejo de la oscuridad en la que todos estamos viviendo. Es una cinta que, en mi opinión, no ofrece muchos motivos para la esperanza", declaró el director.

Aunque dejando claro que, si se aspira a un futuro "de luz", tiene que haber "un reconocimiento" y "una rendición de cuentas" por los crímenes que se han cometido contra la población de Gaza.