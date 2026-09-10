"Oasis: Don't Look Back in Anger" - Una procesión a la que todos son invitados

El documental sobre la reunión de Oasis y su masiva gira mundial de conciertos llegó a los cines con "Oasis: Don't Look Back in Anger", siguiendo a los hermanos Liam y Noel Gallagher en su reencuentro luego de 15 años, cuando todos pensaban que la reconciliación jamás sería posible.

Bajo la dirección Dylan Southern y Will Lovelace ("LCD Soundsystem: Cállate y toca los éxitos") y creado por el guionista, productor y director Steven Knight ("Peaky Blinders"), la película se presenta como una suerte de "experiencia religiosa" que trasciende a la emblemática banda, al ser una verdadera procesión a la que todos son bienvenidos.

La analogía religiosa no es gratuita, pues los cineastas la incorporan enfáticamente como un elemento central del relato, que va desde la primera vez que los Gallagher están en la misma habitación luego de 15 años hasta el último show de su gira "Oasis Live '25".

Para muchos, Oasis es una religión, pero su impacto va más allá de sus seguidores. Escuchar el sermón de un sacerdote, que pone como ejemplo a los Gallagher para hablar del poder del perdón y los costos que conlleva, no deriva en un momento gracioso, sino en uno que refleja el corazón de esta historia en la que se celebra el peregrinaje de reconciliación de dos hermanos.

La intención del documental es clara: cambiar la narrativa de la banda. (Foto: Disney Studios)

Los conciertos resultan en "experiencias religiosas" para los presentes y la figura celestial de Liam con el pandero sobre su cabeza no pasa desapercibida, más aún si el músico suele ocupar palabras como "biblical". Las metáforas religiosas siempre estuvieron ahí y ahora adquieren mayor sentido, reforzando el mensaje que lo engloba todo y que está en su acertado título: "No mires atrás con rabia".

Desde las seis semanas de ensayos, donde pareciera que esto se derrumbará en cualquier momento, hasta el primer show de su gira en Cardiff -en el que Noel sincera que no estaba preparado para tanta intensidad-, el documental sigue a los hermanos en su peregrinación donde vuelven a comprender no solo sus roles dentro de la banda, sino que también lo importante que es cada uno para el otro, renovando respeto, acercando a sus familias y celebrando sus virtudes.

Esto sin perder sus características personalidades, hallando sus puntos en común y reencontrándose desde la música. La sinceridad se logra en una conversación con Knight que los va acercando cada vez más, con el creador y guionista del documental dejando también espacio para el otro elemento central del grupo: sus fanáticos.

Aunque se recurre a las historias de los fans y el impacto que tiene la banda y sus canciones en sus seguidores, una constante en los documentales musicales, los cineastas Southern y Lovelace evitan los paneos generales de las audiencias y se centran en las emociones que surgen en los conciertos.

El sermón de un sacerdote refleja el corazón de esta historia en la que se celebra el peregrinaje de reconciliación de dos hermanos. (Foto: Disney Studios)

Muchos primeros planos con lágrimas, abrazos y sonrisas, para luego dar paso a la melancolía, el cansancio y la satisfacción cuando todo termina. Aquellos momentos elevan el registro y refuerzan el impacto de una banda que estuvo 15 años separada, y que nunca dejaron de ser escuchados. No fueron pocos los que los vieron por primera vez en vivo gracias a esta gira.

La intención es clara: cambiar la narrativa de la banda. Cuando se conoce el historial turbulento de la relación de los Gallagher, verlos reunidos sobre el escenario, entregándose al público y compartiendo momentos de cariño auténtico entre ellos, desde un beso en la mejilla a tomarse de las manos, el documental hace creer que todo es posible.

Todo se puede gracias la música, se dice en un pasaje de "Oasis: Don't Look Back in Anger". Aunque sabemos que nada es tan simple, es un optimista pensamiento.

"Oasis: Don't Look Back in Anger" se estrenó este jueves 10 de septiembre en cines, llegando posteriormente al streaming Disney+ en una fecha a confirmar.