Dos cortometrajes empataron en los Oscars 2026: ¿Ha pasado otras veces en la historia?

Una situación poco común ocurrió durante la entrega de los premios Oscar 2026 luego de que dos cortometrajes empataran y recibieran la estatuilla.

Las pelíuclas "The Singers" y "Two People Exchanging Saliva" recibieron la misma cantidad de votos por parte de los miembros de la Academia y ambas ganaron el Oscar a Mejor Cortometraje.

Es por eso que la organización decidió que se anunciaran los nombres por separado para que los equipos de los ganadores puderan emitir su discurso de agradecimiento.

Las otras veces que ha pasado

Esta es la séptima vez que ocurre un empate en las 98 ediciones de los premios Oscar. Estas son las otras ocasiones en las que ha ocurrido: