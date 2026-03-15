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Tópicos: Magazine | Cine

Dos cortometrajes empataron en los Oscars 2026: ¿Ha pasado otras veces en la historia?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Es la séptima vez que ocurre en casi 100 años de historia.

Dos cortometrajes empataron en los Oscars 2026: ¿Ha pasado otras veces en la historia?
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Una situación poco común ocurrió durante la entrega de los premios Oscar 2026 luego de que dos cortometrajes empataran y recibieran la estatuilla.

Las pelíuclas "The Singers" y "Two People Exchanging Saliva" recibieron la misma cantidad de votos por parte de los miembros de la Academia y ambas ganaron el Oscar a Mejor Cortometraje.

Es por eso que la organización decidió que se anunciaran los nombres por separado para que los equipos de los ganadores puderan emitir su discurso de agradecimiento.

Las otras veces que ha pasado

Esta es la séptima vez que ocurre un empate en las 98 ediciones de los premios Oscar. Estas son las otras ocasiones en las que ha ocurrido:

  • En 1932 en la categoría de Mejor Actor ganaron Fredric March por "Dr. Jekyll and Mr. Hyde" y Wallace Beery por "The Champ
  • En 1950 en la categoría de Mejor Corto Documental ganaron "A Chance to Live" y "So Much for So Little"
  • En 1969 en Mejor Actriz ganaron Katharine Hepburn por "The Lion in Winter" y Barbra Streisand por "Funny Girl".
  • En 1987 en Mejor Documental ganaron" Artie Shaw: Time is All You've Got and Down" y "Out in America".
  • En 1995 en Mejor Cortometraje ganaron "Franz Kafka's It's a Wonderful Life" y "Trevor".
  • En 2013 en Mejor Edición de Sonido ganaron "Skyfall" y "Zero Dark Thirty".

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