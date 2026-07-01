El largo viaje a casa inicia en el tráiler final de "La Odisea" de Christopher Nolan

"¿No quieres recordar? Un rayo, un fuego, la muerte". El largo viaje a casa de "Odiseo" inicia en el tráiler final de la esperada "La Odisea", de Christopher Nolan, basada en la legendaria obra atribuida a Homero.

A dos semanas de su estreno, la épica protagonizada por Matt Damon inició la cuenta regresiva de esta ambiciosa adaptación que fue filmada alrededor del mundo, en escenarios de Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia, usando nueva tecnología IMAX.

Tras luchar en la guerra de Troya, el rey de Ítaca inicia el regreso a su hogar en una larga travesía que lo enfrentará al capricho de los dioses y a monstruos que acechan en la oscuridad, ocupando su astucia para salir airoso, mientras su esposa "Penélope" sigue esperando y librándose de pretendientes que consumen todo.

La adaptación del texto fundacional de la narrativa occidental cuenta con un elenco de lujo que incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya y Charlize Theron.

"La Odisea" llegará a los cines el próximo 16 de julio.