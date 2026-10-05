El murciélago en problemas: Paralizan rodaje de "The Batman 2"

La esperada secuela de "The Batman" nuevamente enfrenta complicaciones al paralizarse temporalmente las grabaciones de la película encabezada por el director Matt Reeves.

De acuerdo con lo informado por Deadline, el cineasta tuvo que abandonar el rodaje debido a una situación familiar, por lo cual la producción se detuvo por tiempo indefinido.

Mediante un comunicado conjunto, Warner Bros. y DC Studios señalaron que "la producción de 'The Batman Parte II' se ha suspendido temporalmente mientras Matt Reeves se ocupa de un asunto familiar".

"Matt cuenta con el pleno apoyo de DC Studios y esperamos continuar el viaje pronto", aclararon.

Por ahora, no se ha informado cuándo se retomará el rodaje y se desconoce si esta situación obligará a postergar nuevamente el estreno, que actualmente está agendado para el 18 de febrero de 2028.

La historia se mantiene en secreto y solo se ha revelado que se desarrollará en invierno, luego de mostrar al Batimóvil por las calles nevadas de Gotham.

El largometraje también sumó a su elenco a dos importantes rostros del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), al contar con la participación de Sebastian Stan y Scarlett Johansson, reconocidos por sus roles de "Bucky Barnes / Winter Soldier" y "Natasha Romanoff / Black Widow", respectivamente.