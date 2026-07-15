"The Batman 2" vuelve a postergarse: Recién llegará en 2028

La esperada secuela de "The Batman" nuevamente sufrió una postergación en su fecha de estreno, con su director Matt Reeves confirmando este miércoles que la película recién llegará a los cines el 18 de febrero de 2028.

Esto significa un retraso de cuatro meses con respecto a su última fecha, ya que estaba agendada para el 1 de octubre de 2027.

El anuncio fue acompañado con el primer vistazo a Robert Pattinson de regreso en el traje del Caballero de la Noche, gracias a la prueba de cámara en pleno rodaje de la secuela en Londres.

La historia se mantiene en secreto y solo se ha revelado que se desarrollará en invierno, luego de mostrar al Batimóvil por las calles nevadas de Gotham.

El largometraje también sumó a su elenco a dos importantes rostros del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), al contar con la participación de Sebastian Stan y Scarlett Johansson, reconocidos por sus roles de "Bucky Barnes / Winter Soldier" y "Natasha Romanoff / Black Widow", respectivamente.

Sus personajes en "The Batman: Parte II" no han sido revelados, por ahora.

Otra de las nuevas incorporaciones al elenco es el mismísimo "Tywin Lannister" de "Game of Thrones", al confirmarse la participación de Charles Dance en esta segunda parte, además de Brian Tyree Henry ("Atlanta"), ambos con roles que se mantienen en el misterio.

Junto con Pattinson, el elenco de la secuela trae de vuelta a Jeffrey Wright como "Jim Gordon", Andy Serkis como "Alfred Pennyworth", Colin Farrell como "Oz Cobb / El Pingüino", Jayme Lawson como la alcaldesa "Bella Reál" y Gil Perez-Abraham como el oficial "Martinez".

La primera entrega de esta versión del Cruzado Encapotado fue todo un éxito en 2022, tanto de audiencia como de crítica, recaudando 770 millones de dólares a nivel mundial en plena era pandémica y con un altísimo presupuesto de 200 millones.