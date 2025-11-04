El terror psicológico regresa: "Return to Silent Hill" revela su primer adelanto y fecha de estreno

La icónica saga de terror "Silent Hill" regresa a la gran pantalla con "Return to Silent Hill", una nueva adaptación del célebre videojuego "Silent Hill 2".

Dirigida por Christophe Gans, responsable del filme de 2006, la cinta busca recuperar la atmósfera psicológica que hizo del título un clásico del género, apostando por un terror atmosférico y adulto, fiel al espíritu del juego.

Protagonizada por Jeremy Irvine y Hannah Emily Anderson, narra la historia de James, un hombre que recibe una carta de su amor perdido y regresa a Silent Hill, un pueblo envuelto en oscuridad donde enfrentará criaturas y verdades que pondrán a prueba su cordura.

Completan el elenco Evie Templeton, Pearse Egan, Eve Macklin, Emily Carding, Martine Richards, Matteo Pasquini, Robert Strange y Howard Saddler.

"Return to Silent Hill" se estrenará en los cines estadounidenses el 23 de enero de 2026, con fecha aún por confirmar en Chile y el resto del mundo.