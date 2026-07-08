"Evil Dead en Llamas" y la familia como raíz del mal

La saga de horror "Evil Dead" está de regreso en los cines con su sexta película, "Evil Dead: En Llamas" ("Evil Dead Burn"), teniendo a un nuevo cineasta, el francés Sébastien Vaniček ("Infested"), a cargo de esta visión que explora el despertar del mal al interior de una familia que esconde más de un secreto.

Han pasado 45 años desde que Sam Raimi abrió el Libro de los Muertos, también conocido como Necronomicón ExMortis, donde el actor Bruce Campbell quedó inmortalizado como uno de los mejores personajes de ficción de la gran pantalla, "Ash Williams", con su mano derecha siendo reemplazada por una motosierra.

Desde 2013, con el remake dirigido por el uruguayo Fede Álvarez, la historia se distanció de "Ash" y también del humor que había caracterizado a la saga a partir de "Evil Dead 2" de 1983, abrazando el horror puro, duro, brutal y sangriento, pero quitándole el elemento hilarante que la hacía característica.

"Evil Dead: En Llamas" sigue esta línea. Con una historia independiente y algunas conexiones a entregas previas, aunque no se hace necesario haberlas visto, traslada los sucesos a una disfuncional familia luego de una tragedia. La muerte de uno de sus miembros los reúne con la viuda, la francesa "Alice" (Souheila Yacoub, ojo con ella), quien no tarda en descubrir que la familia es la raíz de todo el mal.

Souheila Yacoub logra sostener el peso dramático, que presenta horrores muy terrenales.

La película no tarda en explicar por qué el foco se centra en este círculo familiar, con la carnicería iniciando rápidamente pues, a diferencia de las entregas anteriores, los espíritus demoníacos -conocidos como Deadites- tienen un objetivo más allá de la brutal masacre.

Pero lo más atractivo de la propuesta del cineasta francés no está en aquello, sino en el horror oculto en cada familia y en los secretos que se guardan entre los círculos familiares, evitando hacer frente al mal que siempre ha estado presente. Cuando el caos demoníaco se desate en la aislada casa familiar, el mal ya estaba ahí. Solo faltaba encender la chispa para que todo estallara.

Además, aborda aspectos clave con horrores muy reales y actuales, como la violencia intrafamiliar y el daño psicológico que destruye la autoestima, por lo que el viaje, en realidad, resulta ser una suerte de infernal intervención para escapar de los demonios internos, que acá son muy terrenales.

Nada resalta demasiado debido a una cinematografía que abusa de la oscuridad y la ausencia del color.

Vaniček también apuesta por juegos de cámara y planos que realzan la espantosa experiencia de nuestros protagonistas, con algunas de las secuencias más creativas que haya entregado la saga, pero nada resalta demasiado debido a una cinematografía que abusa de la oscuridad y la ausencia del color. Cuando la sangre brota, nada de eso logra lucirse realmente en pantalla.

La mano del francés, que coescribió el guion junto a Florent Bernard, se nota en la idea de acercar la saga al horror europeo, que golpea y no perdona, pero su mayor pecado es que jamás logra tener una identidad propia que la haga excepcional frente a sus antecesoras y otras películas del género.

Aunque hay algunas dosis de humor negro, son anecdóticas, demostrando que a "Evil Dead" le hace falta regresar a aquello que la hizo única. Un horror que nos hizo reír de lo absurdo y lo grotesco, siendo hilarante entre el caos infernal.

Se agradece la variedad de miradas de los directores de las últimas películas, pero aquellas visiones deben arriesgar más para que se sientan únicas.

"Evil Dead: En Llamas" se estrena en cines este jueves 9 de julio.