"Evil Dead: En Llamas" desata una reunión familiar infernal: Tráiler y fecha de estreno

La familia es la raíz de todo el mal en la nueva entrega de la longeva saga de horror "Evil Dead", desatando una reunión familiar infernal en el nuevo tráiler de "Evil Dead: En Llamas" ("Evil Dead Burn").

Expandiendo su sanguinario y grotesco universo con nuevas voces que dan una visión renovada a la franquicia creada por Sam Raimi, esta sexta película es dirigida por el francés Sébastien Vaniček ("Infested") y se estrenará el próximo 9 de julio en cines.

La historia se centra en una mujer que acaba de enviudar, buscando consuelo en la remota casa de la familia junto a sus suegros. Sin embargo, el duelo se verá interrumpido cuando, uno a uno, se van transformando en espíritus demoníacos -Deadites-, convirtiendo la reunión familiar en un verdadero infierno.

El elenco incluye a Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Tandi Wright y George Pullar, prometiendo el capítulo "más salvaje y aterrador" del caos demoníaco de "Evil Dead".