Álex de la Iglesia: Benjamín Vicuña es un actor increíble, una persona maravillosa

El cineasta español Álex de la Iglesia y el actor chileno Benjamín Vicuña se reúnen en una nueva película, "El Malentendido", una "ambiciosa" comedia bélica rodada en Chile y España sobre una guerra absurda donde todo sale mal.

Cooperativa estuvo junto al director de "El Día de la Bestia" en su regreso a Chile para presentar su nueva producción en el marco de la edición 2026 del Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic), entregando detalles de este proyecto que tiene a Pablo Díaz del Río como productor y donde vuelve a trabajar con Vicuña tras "Felicidades", película que se estrenará a fines de año en Netflix.

"Benja es un actor increíble y una persona absolutamente maravillosa", declaró el español, reconociendo que pensó inmediatamente en él mientras escribía "El Malentendido", dándole el personaje de "Maurice", un ministro de Asuntos Exteriores que termina desatando un conflicto bélico al intentar solucionar un "malentendido", incluyendo cartas de amor apasionadas enviadas a las personas equivocadas.

Sobre la historia, que involucra a un pequeño batallón atrapado en esta guerra ridícula, De la Iglesia sostuvo que refleja "algo que estamos viviendo todo ahora: la sensación de caos, de aturdimiento, de sinsentido de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, a niveles globales, la sensación de que el mundo está gobernado por locos o por gente malísima. Algunas veces piensas ¿están en locos o son solamente inútiles? ¿O son monstruos? ¿Quiénes son? Entonces... me he decidido por gente estúpida".

"La idea de que el mundo está gobernado por gente torpe jugando a un juego de estrategia enorme pues me resultaba una atractiva", destacó el director de "Crimen Ferpecto".

Vicuña destacó que el español es "un director que sabe muy bien lo que quiere; sabe muy bien hacia dónde quiere llevar las historias". (Foto: Sanfic)

"Un romántico, un exacerbado, un loco, un lunático... un político"

Por su parte, Vicuña sinceró que devoró rápidamente el guion, celebrando su relato que interpela a los espectadores, "voyeristas de la guerra, del dolor, de lo que sucede hoy en el mundo, estar dominados por estas bestias".

"Tiene eso y, a la vez, tiene personajes entrañables, preciosos", indicó el chileno, como su rol de "Maurice", a quien describe como "un romántico, un exacerbado, un loco, un lunático... un político", dijo, sacando risas entre los presentes.

Su personaje, adelantó, "comete este error garrafal de enviar una carta de amor al enemigo", por lo que pasa toda la película "corriendo con una locura, con un delirio, siendo testigo también de la guerra, de la muerte".

Al conversar con Cooperativa, el actor de "Pacto de Fuga" valoró el volver a trabajar con De la Iglesia, aprendiendo "en el día a día con la humildad de trabajar de la mano de un gigante, un director que sabe muy bien lo que quiere, que escribe sus guiones, dirige sus películas, sabe muy bien hacia dónde quiere llevar las historias".

"El Malentendido" ya rodó una primera etapa en Madrid, España, y ahora prepara el inicio de las grabaciones en suelo nacional desde este lunes, proceso que será "más exigente", señaló el intérprete nacional.

"Ha sido un proceso de muy interesante, tanto la primera película en Argentina ('Felicidades', próximamente en Netflix) como esta que se filmó en España y acá ahora en Chile, y que esté en Chile para mí es maravilloso, porque poder compartir con los compañeros, poder generar también escuela, es un tipo que tiene una fascinación por el cine, por el quehacer, por la técnica y, en ese sentido, claramente va a poder enseñarnos mucho como una industria joven, como la que tenemos", cerró Vicuña.

El festival Sanfic continúa desarrollándose hasta el domingo 8 de noviembre en diversas salas y espacios culturales de Santiago.