"Fjord" se quedó con la Palma de Oro en el Festival de Cannes

"Fjord", del rumano Cristian Mungiu y protagonizada por Renate Reinsve y Sebastian Stan, ganó este sábado la Palma de Oro del 79 Festival de Cannes, la segunda que recibe el realizador tras la de "4 meses, 3 semanas, 2 días" en 2007.

"Nos hace felices, pero habrá que esperar 20 años para saber cuáles eran las mejores películas", manifestó Mungiu al recoger el galardón, anunciado en la gala de clausura por el presidente del jurado, el director surcoreano Park Chan-wook.

La trama de la cinta narra el complejo camino judicial de una pareja rumano-noruega, una familia muy religiosa con cinco hijos que decide instalarse en un pequeño pueblo de Noruega. Sin embargo, la historia da un vuelco dramático cuando los profesores de la escuela descubren moretones en el cuerpo de uno de los niños, lo que lleva a la comunidad a culpar a su crianza ultraconservadora y a quitarles la custodia.

Al respecto, Mungiu aseguró que con esta producción decidieron asumir el riesgo de alzar la voz frente a los peligros sociales actuales y narrar situaciones que la gente no suele atreverse a decir en público. El director enfatizó que las sociedades de hoy están fracturadas y radicalizadas, definiendo su obra como un compromiso contra el integrismo y un mensaje directo de tolerancia, inclusión y empatía.

El realizador también reflexionó sobre el panorama internacional actual, afirmando que el estado del mundo no es el mejor y que no se siente orgulloso del legado que se le está entregando a las nuevas generaciones. En esa línea, subrayó que antes de exigirles un cambio a los jóvenes, el esfuerzo principal debe comenzar por los adultos mediante un cine que aborde temas pertinentes.

Con este nuevo hito, las producciones de Mungiu consolidan su éxito histórico en Cannes, donde ya registran cuatro grandes reconocimientos. Además de sus dos Palmas de Oro, el cineasta europeo previamente obtuvo el premio a Mejor Dirección por "Graduación" en 2016, y los galardones a Mejor Guion y Mejor Interpretación Femenina por "Más allá de las colinas" en el año 2012.