Mubi Fest vuelve cargado de cine chileno, estrenos y Pulp

El festival Mubi Fest regresa con su tercera edición cargada de cine chileno, estrenos y la música de la banda británica Pulp, con funciones que se realizarán entre el 8 y 11 de octubre en la sede de Matucana 100, en Santiago.

La programación del evento, que busca celebrar lo mejor del séptimo arte y conectar con las audiencias, incluye clásicos del cine nacional como "La batalla de Chile", de Patricio Guzmán, y éxitos recientes de la cinematografía local como "Denominación de origen", de Tomás Alzamora; "La misteriosa mirada del flamenco", de Diego Céspedes; y "El Deshielo", de Manuela Martelli.

Además, tendrá varios títulos que llegan por primera vez a Chile, como "Hope: El primer impacto", la nueva película del director surcoreano Na Hong-jin, y "Su Propio Infierno", lo nuevo del director de "Drive", Nicolas Winding Refn.

Uno de los estrenos más esperados será el documental de Garth Jennings, "Pulp: ¿Qué harías por una canción más?", centrado en la icónica banda britpop y dando a los fanáticos una de las pocas oportunidades de disfrutarla en pantalla grande.

El evento también tendrá actividades paralelas como charlas, espacios editoriales y sesiones musicales.

Esta es la programación de Mubi Fest 2026:

"Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma" (2026) Jane Schoenbrun, EE.UU. - Canadá

"Alien 0089" (2023) Valeria Hoffmann, Chile

"Denominación de origen" (2024) Tomás Alzamora, Chile

"El deshielo" (2026) Manuela Martelli - Chile

"Ghost in the Shell" (1995) Mamoru Oshii, Japón - Reino Unido

"Hope: El primer impacto" (2026) Na Hong-jin, Corea del Sur

"La Batalla de Chile: la insurreccion de la burguesía" (1975) Patricio Guzmán, Chile

"La bruja" (2015) Robert Eggers, EE.UU.

"La cronología del agua" (2025) Kristen Stewart, EE.UU. - Francia

"La misteriosa mirada del flamenco" (2025) Diego Céspedes, Chile - Francia

"Making Marie Antoinette" (2026) Eleanor Coppola, EE.UU. | PREMIERE NACIONAL

"Moscas" (2026) Fernando Eimbcke, México - españa

"Pulp: ¿Qué harías por una canción más?" (2026) Garth Jennings, Reino Unido | PREMIERE NACIONAL

"Rose" (2026) Markus Schleinzer, Austria - Alemania | PREMIERE NACIONAL

"Sheep in the Box" (2026) Hirokazu Koreeda, Japón | PREMIERE NACIONAL

"Sirat" (2026) Oliver Laxe, España

"Su propio infierno (2026) Nicolas Winding Refn, EE.UU. - Dinamarca

"Voilà Varda" - Cortometrajes de Agnès Varda

"Tierra de mi padre" (2026) Pawel Pawlikowski, Polonia | PREMIERE NACIONAL

Las entradas están disponibles mediante el sistema Ticketplus, con las funciones y horarios en el sitio de Matucana 100.