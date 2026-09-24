Mubi Fest vuelve cargado de cine chileno, estrenos y Pulp

El festival Mubi Fest regresa con su tercera edición cargada de cine chileno, estrenos y la música de la banda británica Pulp, con funciones que se realizarán entre el 8 y 11 de octubre en la sede de Matucana 100, en Santiago.
La programación del evento, que busca celebrar lo mejor del séptimo arte y conectar con las audiencias, incluye clásicos del cine nacional como "La batalla de Chile", de Patricio Guzmán, y éxitos recientes de la cinematografía local como "Denominación de origen", de Tomás Alzamora; "La misteriosa mirada del flamenco", de Diego Céspedes; y "El Deshielo", de Manuela Martelli.
Además, tendrá varios títulos que llegan por primera vez a Chile, como "Hope: El primer impacto", la nueva película del director surcoreano Na Hong-jin, y "Su Propio Infierno", lo nuevo del director de "Drive", Nicolas Winding Refn.
Uno de los estrenos más esperados será el documental de Garth Jennings, "Pulp: ¿Qué harías por una canción más?", centrado en la icónica banda britpop y dando a los fanáticos una de las pocas oportunidades de disfrutarla en pantalla grande.
El evento también tendrá actividades paralelas como charlas, espacios editoriales y sesiones musicales.
Esta es la programación de Mubi Fest 2026:
- "Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma" (2026) Jane Schoenbrun, EE.UU. - Canadá
- "Alien 0089" (2023) Valeria Hoffmann, Chile
- "Denominación de origen" (2024) Tomás Alzamora, Chile
- "El deshielo" (2026) Manuela Martelli - Chile
- "Ghost in the Shell" (1995) Mamoru Oshii, Japón - Reino Unido
- "Hope: El primer impacto" (2026) Na Hong-jin, Corea del Sur
- "La Batalla de Chile: la insurreccion de la burguesía" (1975) Patricio Guzmán, Chile
- "La bruja" (2015) Robert Eggers, EE.UU.
- "La cronología del agua" (2025) Kristen Stewart, EE.UU. - Francia
- "La misteriosa mirada del flamenco" (2025) Diego Céspedes, Chile - Francia
- "Making Marie Antoinette" (2026) Eleanor Coppola, EE.UU. | PREMIERE NACIONAL
- "Moscas" (2026) Fernando Eimbcke, México - españa
- "Pulp: ¿Qué harías por una canción más?" (2026) Garth Jennings, Reino Unido | PREMIERE NACIONAL
- "Rose" (2026) Markus Schleinzer, Austria - Alemania | PREMIERE NACIONAL
- "Sheep in the Box" (2026) Hirokazu Koreeda, Japón | PREMIERE NACIONAL
- "Sirat" (2026) Oliver Laxe, España
- "Su propio infierno (2026) Nicolas Winding Refn, EE.UU. - Dinamarca
- "Voilà Varda" - Cortometrajes de Agnès Varda
- "Tierra de mi padre" (2026) Pawel Pawlikowski, Polonia | PREMIERE NACIONAL
Las entradas están disponibles mediante el sistema Ticketplus, con las funciones y horarios en el sitio de Matucana 100.