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Tópicos: Magazine | Cine | Festivales de Cine

No viene a Chile: Diego Luna se bajó de Sanfic 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La organización explicó la ausencia del mexicano "debido a compromisos profesionales de agenda".

No viene a Chile: Diego Luna se bajó de Sanfic 2026
 EFE

Luna iba a presentar su película "Ceniza en la boca" en Sanfic.

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El Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic) anunció que el actor mexicano Diego Luna se bajó del evento nacional, a menos de una semana de ser confirmado como el invitado especial de la vigesimosegunda edición del festival.

Mediante un comunicado, la organización informó que el actor de "Y tu mamá también" y "Andor" no podrá viajar a Chile "debido a compromisos profesionales de agenda", cancelando su participación en Sanfic 2026 donde iba a ser homenajeado por su destacada carrera y contribución al cine.

"Desde el festival lamentamos que finalmente no pueda concretar su participación presencial y agradecemos la disposición de Diego Luna y su equipo durante las gestiones realizadas", señalaron en el texto.

Eso sí, las exhibiciones de "Ceniza en la boca", que dirigió Luna y que iba a ser presentada en el festival, se mantienen sin cambios en la programación.

La versión 2026 de Sanfic se realizará entre el 2 y 8 de noviembre en diversas salas y espacios culturales de Santiago.

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