Fracaso para Disney: Live action de "Moana" sufre millonarias pérdidas en la taquilla

Un paupérrimo desempeño en la cartelera tuvo la película live action de "Moana" durante su primer fin de semana de estreno.

La cinta logró recaudar apenas 43 millones de dólares en Estados Unidos, sumando poco más de 95 millones a nivel planetario.

De acuerdo a Variety, la producción ni cerca de equiparar su presupuesto de alrededor de 250 millones de dólares además de los 100 millones utilizados en promoción y difusión.

"A menos que la venta de boletos pueda repuntar, "Moana" podría ser una costosa lección para un Disney que se le acaban las franquicias para revisitar", señala el medio especializado.

Por ahora la compañía tiene un puñado de versiones live action confirmadas para los próximos años. Entre ellas destacan las segundas partes de "Lilo & Stitch" y "Aladdin", además del debut en el formato de "Hercules" y "Enredados".