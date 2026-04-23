"He-Man" regresa a Eternia en el nuevo tráiler de "Amos del Universo"

Acompañado por el inolvidable tema de nuestro Capitán Memo que nos recuerda que "el universo está protegido", este jueves se liberó el tráiler internacional de la nueva película de "Amos del Universo" ("Masters of the Universe"), que llegará a los cines el próximo 4 de junio con Nicholas Galitzine como "He-Man", el hombre más poderoso del universo.

Tras el fracaso de la adaptación cinematográfica de 1987 con Dolph Lundgren, la legendaria línea de juguetes de Mattel, Amazon MGM Studios apuesta con fuerza por esta nueva aventura que tiene a "Adam" (Galitzine) lejos de su natal Eternia al encontrarse oculto por más de 15 años en la Tierra.

Su reencuentro con la Espada de Poder lo llevará de regreso a su hogar, ahora dominado por las diabólicas fuerzas de "Skeletor" (Jared Leto).

Bajo la dirección de Travis Knight ("Bumblebee") y con un guion de Chris Butler, en base a un primer borrador escrito por David Callaham, y Aaron y Adam Nee, posee un potente elenco donde destacan Camila Mendes como "Teela", Idris Elba como "Duncan / Man-at-Arms", Morena Baccarin como "Sorceress" y Alison Brie como la maligna "Evil-Lyn".

Además, la película cuenta con James Purefoy como el "Rey Randor", Charlotte Riley como la "Reina Marlena", Jóhannes Haukur Jóhannesson como "Malcolm / Fisto", Sam C. Wilson como "Trap Jaw", Hafthor Bjornsson como "Goat Man", Kojo Attah como "Tri-Klops" y Jon Xue Zhang como "Ram-Man".

La querida línea de juguetes de Mattel irrumpió en el mundo en 1982, pero su popularidad se disparó en su popularidad gracias a la clásica serie animada de 1983 que se conoció como "He-Man and the Masters of the Universe" ("He-Man y los Amos del Universo").

Posteriormente, la franquicia fue evolucionando y renovándose, ya sea en los juguetes como en otros medios, siendo las aventuras animadas más recientes las que llegaron a Netflix, con "Masters of the Universe: Revelation" y "Revolution" y aquella de tono más familiar llamada "He-Man and the Masters of the Universe".