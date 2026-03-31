"¡Yo tengo el poder!": "He-Man" y "Skeletor" se enfrentan en el tráiler de "Amos del Universo"

El héroe más poderoso del universo, que se esmera en proteger los secretos del Castillo Grayskull en su eterna lucha contra el maligno "Skeletor" y sus demoníacas fuerzas, está de regreso en la gran pantalla con el segundo tráiler de la nueva película de "He-Man y los Amos del Universo".

Tras el fracaso de la adaptación cinematográfica de 1987 con Dolph Lundgren, la legendaria línea de juguetes de Mattel regresará a los cines con "Masters of the Universe (Amos del Universo)", teniendo a Nicholas Galitzine ("The Idea of You") como el "Príncipe Adam", quien se transforma en "He-Man", el hombre más poderoso del universo, al levantar en alto su Espada de Poder y decir "¡Por el Poder de Grayskull!".

Amazon MGM Studios y Mattel están apostando con fuerza a esta nueva versión cinematográfica en acción real de los "Amos del Universo", la cual llegará a los cines el próximo 4 de junio.

Bajo la dirección de Travis Knight ("Bumblebee,Kubo y la búsqueda samurái"), cuenta con un potente elenco encabezado por Camila Mendes como "Teela", Idris Elba como "Duncan" / "Man-at-Arms", Morena Baccarin como "Sorceress" y Alison Brie como "Evil-Lyn".

Además, el siempre polémico Jared Leto dará vida al villano "Skeletor", en una historia que tendrá a "Adam" (Galitzine) lejos de su natal Eternia al encontrarse oculto por más de 15 años en la Tierra. Su reencuentro con la Espada de Poder lo llevará de regreso a su hogar, ahora dominado por las diabólicas las fuerzas de "Skeletor" (Leto). Para salvar a su familia y a su mundo, Adam deberá unir fuerzas con sus aliados más cercanos, "Teela" (Mendes) y "Duncan" (Elba), y abrazar su verdadero destino como "He-Man".

La querida línea de juguetes de Mattel irrumpió en el mundo en 1982, pero se disparó en su popularidad gracias a la clásica serie animada de 1983 que se conoció como "He-Man and the Masters of the Universe" ("He-Man y los Amos del Universo"), con un inolvidable tema de nuestro Capitán Memo que nos recordaba que "el universo está protegido".

Posteriormente, la franquicia ha ido evolucionando y renovándose, ya sea en los juguetes como en otros medios, siendo las aventuras animadas más recientes las que llegaron a Netflix con "Masters of the Universe: Revelation" y "Revolution" y aquella de tono más familiar llamada "He-Man and the Masters of the Universe".