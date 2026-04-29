Hija de Val Kilmer defendió que la IA reviva a su padre en el cine

Mercedes Kilmer, la hija del fallecido Val Kilmer, defendió este miércoles la aparición de una versión generada por inteligencia artificial de su padre en la película "As Deep as the Grave", un papel que ha generado un gran debate por el riesgo de que esta tecnología arrebate empleos en Hollywood.

La hija de Kilmer hizo su defensa en el programa "TODAY" de NBC, argumentando que su padre hubiera querido hacer esto como beneficio para los mismos actores.

"Mi padre sentía una gran pasión por la idea de que este es el momento, antes de que se redacten las leyes pertinentes, para asegurar que exista una estructura de compensación; para garantizar que los actores reciban una remuneración equivalente a la que percibirían si estuvieran realizando el trabajo físicamente", afirmó la hija del actor.

El personaje de IA basado en el famoso actor encarna a un sacerdote y líder espiritual nativo americano en la cinta de los hermanos Coerte y John Voorhees. La película es un drama histórico que narra la exploración del pueblo Navajo en Nuevo México encabezada por los arqueólogos Ann y Earl Morris.

"Sienta un precedente verdaderamente histórico"

La semana pasada, el tráiler de "As Deep as the Grave" fue presentado en la CinemaCon, celebrada en Las Vegas, lo que alimentó la polémica por el uso de la inteligencia artificial en la industria cinematográfica.

La hija de Kilmer dijo que el nuevo personaje basado en su padre "sienta un precedente verdaderamente histórico" y se siente muy orgullosa de él.

El reconocido actor, que alcanzó la popularidad tras meterse en la piel del cantante Jim Morrison o "Batman", y actuar en películas como "Top Gun" o "Tombstone", falleció el año pasado a los 65 años a consecuencia de una neumonía.

Antes, Kilmer había superado un cáncer de garganta diagnosticado en 2014.