Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de cárcel por agresión sexual

Harvey Weinstein fue condenado 15 años de cárcel por un delito de agresión sexual en primer grado, por el que fue declarado culpable el año pasado tras ser acusado por la exasistente de producción Miriam Haley de obligarla a practicarle sexo oral en 2006.

El otrora poderoso productor de Hollywood, de 74 años, escuchó la sentencia desde su silla de ruedas y se enfrentaba a una pena de hasta 25 años por este delito. En 2020 ya había sido condenado en Nueva York, pero esa sentencia fue posteriormente revocada por un tribunal de apelaciones debido a errores procesales.

Tras la anulación de la condena, Weinstein volvió a enfrentar un juicio por la acusación de Haley y fue declarado culpable nuevamente el año pasado. Al imponerle ahora la pena, el juez afirmó que será recordado por sus numerosas películas, algo que contrastará "con lo que hizo, con lo que se convirtió: un depredador sexual, el rostro literal del movimiento #MeToo".

Las declaraciones durante la sentencia

Antes de conocer la condena, la Fiscalía había solicitado una pena de 20 años de cárcel y otros cinco en libertad condicional. Los fiscales agradecieron a Haley su "valentía y tenacidad" y aseguraron que Weinstein nunca había mostrado remordimiento y "se niega a aceptar la responsabilidad por este delito".

Haley también habló ante el tribunal y aseguró que no esperaba tener que volver a revivir lo ocurrido, seis años después del primer juicio. La mujer afirmó que la agresión afectó su confianza tanto en lo profesional como en lo personal y relató que lo ocurrido en 2006 continuaba siendo un secreto oscuro y doloroso, además de señalar que fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático.

La exasistente también recordó que enfrentó acoso cibernético durante el proceso y que el equipo legal de Weinstein la ridiculizó, mientras investigadores privados la siguieron. Posteriormente, el acusado tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal, momento en el que pidió disculpas "sinceramente a quienes haya podido herir" y reiteró su inocencia.

"Siento verdadero remordimiento por Miriam Haley", aseguró Weinstein antes de conocer la sentencia. El juez señaló que, aunque el exproductor ya no representa una amenaza física, continúa siendo un depredador sexual, mientras que además cumple desde 2022 otra condena de 16 años de cárcel por violación y agresión sexual en Los Ángeles.