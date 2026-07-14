Jacob Elordi protagoniza la nueva película de Ridley Scott "La guerra de los últimos"

El actor Jacob Elordi es el protagonista de "La guerra de los últimos", la nueva película del aclamado director Ridley Scott.

El cineasta, conocido por obras como "Gladiador" o "Blade Runner", regresa a la pantalla grande con este thriller postapocalíptico en el que Elordi comparte elenco con Josh Brolin, Margaret Qualley y Benedict Wong, entre otros.

La película cuenta la historia de "Hig" (Jacob Elordi), un joven piloto que, junto a "Bangley" (Josh Brolin), un militar experto en supervivencia, ha construido un refugio eficiente pero aislado en un despiadado mundo postapocalíptico. Cuando "Hig" recibe una misteriosa transmisión de radio, se aventura en lo desconocido en busca de la esperanza y la humanidad en las que aún cree.

"La guerra de los últimos" llegará a los cines el próximo 27 de agosto.