Johnny Depp se transforma en Ebenezer Scrooge en nueva adaptación de "Cuento de Navidad"

Johnny Depp sorprendió con su transformación en Ebenezer Scrooge en el nuevo tráiler de "Ebenezer: Los fantasmas de Navidad", nueva adaptación del clásico "Cuento de Navidad" de Charles Dickens.

El avance muestra al actor completamente caracterizado como el avaro y solitario protagonista, quien durante la víspera de Navidad recibe la visita del espíritu de su antiguo socio, Jacob Marley, interpretado por Ian McKellen, quien le advierte sobre la llegada de tres fantasmas.

La película estará dirigida por Ti West, responsable de "X,Pearl" y "MaXXXine", y propone una versión más oscura y sobrenatural de la historia publicada originalmente por Dickens en 1843, combinando elementos de terror, humor y fantasía.

Junto a Depp y McKellen, el elenco incluye a Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Tramell Tillman y Arthur Conti, entre otros actores.

"Ebenezer: Los fantasmas de Navidad" llegará a los cines de Latinoamérica el próximo 12 de noviembres.