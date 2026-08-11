Julie Andrews confirmó que no estará en "El Diario de la Princesa 3"

La legendaria actriz y cantante Julie Andrews confirmó que no regresará como la otrora reina "Clarisse Renaldi" en la tercera película de "El Diario de la Princesa" ("Princess Diaries").

A sus 90 años, la intérprete reconocida por sus roles en "Mary Poppins" y "La Novicia Rebelde" aseguró haber rechazado la oferta para reunirse con Anne Hathaway en la nueva entrega porque se encuentra retirada de la actuación.

Tras dar vida a la regente de Genovia en las dos películas de 2001 y 2004, Andrews dijo haber "pasado página… Creo que 'me he retirado', en realidad, sería la mejor forma de describirlo".

En conversación con la revista InStyle, explicó que el equipo creativo de la tercera parte de la querida saga de Disney "me estuvo preguntando todo el año pasado si me gustaría hacerla. Me costó muchísimo decir 'no', pero lo hice porque pensé que había tenido una trayectoria maravillosa, y sentí que esta entrega sería muy exitosa y que no necesitaría que la Abuela se metiera en ella a mi edad".

De hecho, Andrews ha estado alejada por años de la gran pantalla y se ha dedicado principalmente a dar su voz a múltiples personajes sin moverse de su casa, incluyendo "Minions: The Rise of Gru" y "Aquaman", además de ser la inconfundible voz de "Lady Whistledown" en el fenómeno de Netflix "Bridgerton".

Para la actriz británica, el aceptar estos trabajos es simplemente "para mantener la mente activa".

Hathaway retomará su emblemático rol de "Mia Thermopolis Renaldi" en "El Diario de la Princesa 3", donde finalmente la veremos como la reina de Genovia, todo bajo la dirección de la cineasta Adele Lim en reemplazo del fallecido Garry Marshall.