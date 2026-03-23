Kirsten Dunst se une a Sydney Sweeney en la secuela de "The Housemaid"

La actriz Kirsten Dunst se sumó al elenco de "The Housemaid's Secret", la secuela de la taquillera película protagonizada por Sydney Sweeney en 2025.

Esta nueva entrega, basada en las novelas de Freida McFadden, tendrá a la sirvienta "Millie" (Sweeney) aceptando un nuevo trabajo en la casa de una mujer a la que nunca puede ver, pero que guarda un secreto conectado con su propio pasado.

Estrenada en 2025, y con Amanda Seyfried como coprotagonista, "The Housemaid" logró conseguir más de 400 millones en la taquilla mundial.

Por ahora la secuela de este thriller no cuenta con fecha de estreno confirmada.