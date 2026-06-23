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Tópicos: Magazine | Cine

Kylie Minogue y Quentin Tarantino protagonizarán una película

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La cantante y el director encabezan el elenco de "Tangled Up in Blue" del director galés Jamie Adams.

Kylie Minogue y Quentin Tarantino protagonizarán una película

La cantante australiana regresará al cine ocho años después del estreno de "Swinging Safari".

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El director Quentin Tarantino y la cantante Kylie Minogue protagonizarán la nueva película del director galés Jamie Adams, "Tangled Up in Blue".

De acuerdo con lo informado por Variety, el elenco también incluye a la actriz Allison Williams, el rapero estadounidense RZA, así como los actores Jason Isaacs y Sofia Boutella.

La película, de la cual no se han adelantado detalles, será producida por Sabine Stener, Randy Kleinman y Jordan Yale Levine, de Visor Entertainment.

Esta no es la primera vez que Tarantino trabaja junto a Adams. El director de "Kill Bill" interpretó al editor de libros John Percy en la película "Only What We Carry", estrenada recientemente en el Festival de Tribeca, en Nueva York.

Dicho papel fue su rol más relevante como actor desde 1996, cuando participó en la cinta de Robert Rodriguez "From Dusk Till Down", de la que también fue guionista.

Por su parte, la cantante australiana regresará al cine ocho años después del estreno de la comedia dramática "Swinging Safari".

Actualmente Tarantino se encuentra trabajando en los preparativos de su primera obra de teatro, "The Popinjay Cavalier", que tiene previsto estrenar a principios de 2027 en el famoso distrito teatral del West End de Londres.

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