"La Momia 4" tiene título oficial y muestra la reunión de Brendan Fraser y Rachel Weisz

"Nunca ha sucedido nada malo por leer un libro". La querida saga cinematográfica de "La Momia" ("The Mummy") regresará a la gran pantalla con su cuarta película, la cual finalmente reunirá a Brendan Fraser y Rachel Weisz.

Universal confirmó este jueves que la próxima entrega se titulará "The Mummy: Book of the Dead" ("La Momia: Libro de los Muertos"), anticipando que el poderoso artefacto egipcio que puede devolver la vida a los difuntos será clave en la historia que llegará a los cines el 15 de octubre de 2027.

Fraser y Weisz volverán en esta película como "Rick O'Connell" y "Evelyn", sumándose también el retorno de John Hannah como "Jonathan".

También volveremos a ver a Oded Fehr ("Ardeth Bay") y a Kevin J. O'Connor ("Beni"), en un elenco que incluye a Michael Johnston y Numan Acar.

Con el rodaje en marcha, se pudieron conocer las primeras imágenes de la esperada reunión de Fraser y Weisz como sus queridos personajes.

Aunque la trama se mantiene en secreto, se espera que la historia descarte los eventos de la tercera película, "La tumba del emperador dragón" de 2008, donde Weisz no apareció y fue reemplazada por Maria Bello.

La cuarta entrega de "La Momia" será dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, la dupla conocida como Radio Silence y que dirigió "Ready or Not 1 y 2" y "Scream 5 y 6", teniendo un guion escrito por David Coggeshall ("Orphan: First Kill").