"La Odisea" conquista al mundo: Volvió a liderar la taquilla con USD 639 millones

La película "La Odisea", de Cristopher Nolan, se mantiene por segunda semana consecutiva como líder de la taquilla y alcanzó una recaudación de 639 millones de dólares en todo el mundo, uno de los estrenos más exitosos de 2026.

La taquilla solo ha caído un 30 por ciento respecto a la semana de su estreno -la mayoría de las superproducciones experimenta una caída del 50 por ciento-, señaló el portal especializado Variety.

La recaudación se reparte entre 286,3 millones de dólares en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y 353,2 en el resto de los mercados, según datos de la web Box Office Mojo.

El largometrae, basado en el poema épico atribuido a Homero, está protagonizada por Matt Damon en el papel de "Odiseo", rey de Ítaca, y narra su viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya. Damon encabeza un gran reparto estelar que incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo.

"La Odisea" ha sido todo un fenómeno en IMAX. Este fin de semana 48 millones de dólares proceden de cines con esta tecnología. Las entradas para las salas IMAX de 70 mm están prácticamente agotadas hasta septiembre en Estados Unidos y Canadá, señaló el citado medio.

Esta última semana, "La Odisea" apenas tuvo competencia, pero este fin de semana se estrena "Spider-Man: Un Nuevo Día".

En los siguientes puestos, la adaptación a acción real de "Moana" se mantiene en el segundo lugar y acumula 228 millones de recaudación en todo el mundo, seguido de "Toy Story 5" que la semana pasada rebasó los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial y alcanza esta semana 1.022 millones de dólares.