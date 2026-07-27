Delfino rechazó actitud "si no les gusta, quédense sin niuno" de Jorge Quiroz

En conversación con El Diario de Cooperativa, la alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Karina Delfino, rechazó tajantemente las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre la fórmula de compensación por la exención de contribuciones a la vivienda principal de los adultos mayores desde los 65 años, que está dispuesto en el proyecto de Reconstrucción.

La militante del Partido Socialista cuestionó la actitud del secretario de Estado, quien afirmó que el tema es "muy sencillo: aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales. Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan, y se acabó".

"Lamento las palabras del ministro Quiroz, porque cuando uno está en democracia —a pesar de que (en el oficialismo) tienen mayoría en el Congreso, pero ese día no tuvieron mayoría en el Senado, por algo retrasaron la votación respecto a esta materia—, yo entendería que estas discusiones no se agotan, porque además es como bajo la amenaza de 'bueno, si no les gusta, entonces quédense sin ni uno'...", fustigó Delfino.

"¿Saben lo que puede significar que Cerro Navia o Renca no tengan los dineros provenientes del Fondo Común Municipal? El problema es que esta norma quedó amarrada con la compensación tanto al Fondo Común Municipal como a ingresos propios permanentes. Entonces, al momento de juntarla es donde se genera el problema. Ahora, evidentemente lamento las palabras (de Quiroz), porque uno no puede dialogar y conversar con la amenaza bajo el brazo, sino que más bien tener una conversación más fraterna, sincera y también con el objetivo de poder avanzar", subrayó.

La alcaldesa explicó que el principal punto de discordia radica en que el Gobierno descartó focalizar el beneficio según tramos de ingreso o patrimonio, concentrando la discusión en un esquema de compensación que perjudica a las comunas más vulnerables.

"Con esos recursos del tesoro público, que provienen mayoritariamente del IVA que pagan los vecinos de Quinta Normal o Cerro Navia, se va a estar compensando a comunas como Las Condes con 13.000 millones de pesos. Las tres comunas más ricas de Chile van a recibir casi 30.000 millones de pesos, versus Quinta Normal con 59 millones o Cerro Navia con 5 millones", advirtió la autoridad, argumentando que dichos fondos deberían ingresar íntegramente al Fondo Común Municipal para corregir la "desigualdad territorial de origen".

Quiebre en la AChM

Asimismo, la vicepresidenta de la AChM denunció compromisos incumplidos por parte del Ejecutivo en la tramitación del proyecto y reveló una profunda división al interior de la directiva del gremio, presidida por Gustavo Alessandri (alcalde de Zapallar, independiente-Renovación Nacional), tras una ajustada votación por mensajería.

"Evidentemente que hay una molestia, porque se nombra a la Asociación Chilena de Municipalidades como si hubiésemos concurrido a un acuerdo todos los alcaldes y alcaldesas y eso no es real. Nos juntamos hace un par de meses en el norte, en la Región de Coquimbo, y acordamos un texto común. que era una hoja de ruta que ponía en el centro la focalización y la compensación: las dos juntas. Eso no se está respetando y creo que tampoco se está hablando con la verdad, porque lo que ocurre después es una propuesta distinta que hace el Ejecutivo que es solamente compensación; es decir, no se considera nada de la focalización"", acusó Delfino, confirmando que diversos jefes comunales se sintieron pasados a llevar con la gestión de la mesa directiva.

"Al ser una propuesta distinta, evidentemente se abre otra discusión. Ahora, ¿cómo se abrió esta discusión? En un momento en específico, el presidente de la Asociación nos hace votar por WhatsApp, donde somos 13 integrantes del directorio, muy por lejos de los más de 300 que componen la Asociación Chilena. Se lleva a cabo esta votación y se determina apoyar la propuesta 7-6. Dentro de esos 7 votos está la comuna de Las Condes, la alcaldesa San Martín es parte de nuestro directorio, quien va a percibir 13.000 millones de pesos por parte del Estado. Entonces, decir que la postura de la Asociación representa a todos los alcaldes de Chile es faltar a la verdad", remarcó la dirigenta.