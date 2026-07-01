"La Odisea" no tendrá funciones para influencers

La nueva épica cinematográfica escrita y dirigida por Christopher Nolan, "La Odisea", no solo se presenta como un hito al haber sido grabada en su totalidad con nuevas tecnologías IMAX, sino que también romperá con una tendencia que se había apoderado de Hollywood en los últimos años.
Universal Pictures anunció que la película basada en la legendaria obra atribuida a Homero no tendrá funciones para influencers, páginas de fans o creadores de contenido, informó The Hollywood Reporter.
Estas proyecciones especiales permiten a los estudios adelantarse a la crítica especializada, dando acceso a importantes estrenos cinematográficos y permitiendo generar ruido en redes sociales, con reacciones mayoritariamente entusiastas y muy positivas.
Sin embargo, Universal optó por un enfoque distinto, sin funciones para influencers y yendo directamente a la crítica especializada, organizando visionados para la prensa luego de la premiere global que se realizará en Londres este 6 de julio.
La decisión del estudio fue ampliamente celebrada en redes sociales, destacando que se rompa la tendencia y que no se dependa de influencers para la promoción de las películas, dando una mayor señal de confianza en sus estrenos.
Protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya y Charlize Theron, "La Odisea" llegará a los cines el próximo 16 de julio.