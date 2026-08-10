"La Odisea" se convirtió en la película más taquillera de Christopher Nolan

Tras cuatro semanas en cartelera, "La Odisea" de Christopher Nolan sigue arrasando en los récords y ya es la película más taquillera de la historia del director de "Oppenheimer" y "The Dark Knight".

El largometraje ha recaudado 1.104 millones de dólares en todo el mundo, de los que 461 millones de dólares corresponden a Norteamérica. Esta última semana sumó 31,5 millones en el mercado norteamericano -Canadá y Estados Unidos-.



Basada en la mítica epopeya griega atribuida a Homero, la cinta no muestra señales de desaceleración en los cines. Las entradas para las salas IMAX están agotadas hasta mediados de septiembre en Norteamérica, y este formato ya ha generado la impresionante cifra de 289 millones de dólares en taquilla.



La película todavía no se ha estrenado en mercados clave como China, el segundo mercado más grande del mundo.



El filme está grabado completamente en IMAX y desde este fin de semana es el estreno más taquillero de la historia de IMAX, superando a "Avatar", que alcanzó 271 millones de dólares en esta región.