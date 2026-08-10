PPD: El Gobierno se dispararía en los pies si en medio del debate de seguridad plantea indultos

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), diputado Raúl Soto, abordó en Cooperativa el anuncio de la "Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo" (ACOT) del Presidente José Antonio Kast, que incluye 30 proyectos, entre ellos una reforma constitucional.

Si bien, reconoció que todo lo que conoce de la propuesta del Gobierno es lo que se ha informado a través de la prensa y no ha existido una comunicación formal a los partidos opositores, afirmó que "al menos desde el PPD, tenemos una predisposición positiva. Creo que, en materia de seguridad, más que ser oposición, tenemos que ser contribución y colaboración".

"Lo que esperan los chilenos hoy día es que los temas de seguridad sean enfrentados con un sentido de unidad, con una mirada de Estado, entendiendo que hay una crisis que se ha seguido profundizando y que los chilenos esperan una señal mucho más robusta para poder entregar condiciones de seguridad y acompañamiento desde el Estado a las familias, y también de un combate más frontal al crimen organizado, el narcotráfico y a las nuevas formas delictuales. En eso nosotros no nos vamos a perder", aseveró.

No obstante, ante la posibilidad de que el Presidente Kast entregue indultos a exfuncionarios policiales condenados por delitos cometidos durante el estallido social, advirtió que "podría entorpecer la agenda de seguridad".

"Nos llevaría nuevamente a un contexto de batalla más ideológica, cultural, que a una política de Estado, que entiendo es lo que se está buscando con la propuesta de la megarreforma de seguridad. El Gobierno derechamente se dispararía en los pies si es que en medio de este debate plantea algo como los indultos", sostuvo.

Y agregó, que como colectividad están "convencidos incluso que el indulto presidencial es una herramienta que se debe eliminar y que se debe cambiar por un filtro que sea más técnico, más autónomo y que no tenga características exclusivamente políticas como es lo que tenemos hoy".

De todas formas, el expresidente de la Cámara Baja manifestó su optimismo de llegar a un acuerdo en seguridad: "Tengo la convicción de que si se perdió la mayoría social y política en Chile es justamente por la baja credibilidad o la desconfianza que el progresismo generó en materias de seguridad. Y para cambiar eso, hay que demostrarlo con hechos concretos. Por lo tanto, nosotros tenemos una buena disposición en esta materia".

"Eso no significa que vamos a apoyar per se todo, porque tenemos que estudiar proyecto por proyecto, y lo vamos a hacer con lupa. Es decir, vamos a estudiar en detalle la letra de la ley para estar vigilantes respecto de que el Gobierno tampoco se quiera pasar de listo o quiera pasar 'gato por liebre' en algunas materias", afirmó.

"El Gobierno está tironeado por Libertarios y Johannes Kaiser"

Por otro lado, Soto criticó que el "Gobierno está muy tironeado, especialmente por Libertarios y Johannes Kaiser, y Republicanos se está dejando influenciar y arrastrar por ellos. Eso está sometiendo al Ejecutivo a una presión muy grande".

"Lo vemos no solamente con el tema de seguridad, también en temas valóricos, la agenda económica, donde algunos han planteado ir incluso más allá respecto de eventuales privatizaciones. El Presidente Kast señala que los parlamentarios tiene absoluta libertad para opinar y actuar en función de sus miradas. En definitiva, él no tiene un rol de articulador y eso da cuenta de una falta de liderazgo del Presidente Kast", afirmó.