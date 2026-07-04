La película "Gladiador" aterrizó en el histórico Circo Máximo de Roma

El histórico Circo Máximo de Roma acogió desde este viernes la proyección de la película "Gladiador", que dirigió el británico Ridley Scott en el 2000, cuya célebre banda sonora fue interpretada en directo por la orquesta y el coro del Teatro de la Ópera de la capital italiana en sincronía con las imágenes.

El espectáculo musical y cinematográfico, que se celebra este viernes y sábado en el corazón de la Roma antigua ante un aforo de 6.000 espectadores por noche, cuenta con la dirección musical del suizo Ludwig Wicki y la participación extraordinaria de la vocalista solista australiana Lisa Gerrard, coautora de las partituras junto al compositor alemán Hans Zimmer.

Más de 150 músicos y cantantes interpretaron en vivo los temas originales mientras el largometraje se proyectó en una pantalla gigante, en una de las apuestas principales de la temporada de verano del Teatro de la Ópera, que este año se desarrolla hasta el 31 de julio e incluye ópera, danza y conciertos como los de la estadounidense Patti Smith.

No es la primera vez que las hazañas del personaje interpretado por el australiano Russell Crowe reviven en la capital italiana: en junio de 2018, el Coliseo albergó una proyección benéfica exclusiva con el propio actor y, días después, el montaje se abrió al gran público precisamente en el Circo Máximo.

El Anfiteatro Flavio también incluyó el largometraje en un ciclo estival de cine al aire libre en 2024.

Con este evento, el Circo Máximo -antiguo recinto de carreras de cuádrigas del Imperio romano- consolida su uso como gran escenario cultural estival, una fórmula potenciada en los veranos de 2020 y 2021 debido a las restricciones sanitarias de la pandemia y que tradicionalmente ha acogido citas históricas como el concierto de Bruce Springsteen en 2016.