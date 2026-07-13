La transformación de Tom Cruise para su película con Alejandro González Iñárritu

Tom Cruise se sometió a una radical transformación para su nueva película "Digger", dirigida por cineasta mexicano y ganador de dos premios Oscar Alejandro González Iñárritu.

Este lunes se liberó el primer tráiler del esperado trabajo conjunto de la dupla, siendo la primera película en inglés del mexicano desde "El Renacido", de 2015, anticipando "una comedia de proporciones catastróficas" en la que en la que Cruise interpreta al "hombre más poderoso del mundo".

Su nombre es "Digger Rockwell", quien emprende la frenética misión de demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que él mismo ha desatado lo destruya todo.

El elenco es de lujo, incluyendo a Jesse Plemons, Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Riz Ahmed, Sophie Wilde, Emma D'Arcy, Robert John Burke y Burn Gorman.

Además, Iñárritu es acompañado de colaboradores habituales, como el director de fotografía Emmanuel Lubezki, con quien trabajó en las premiadas "Birdman" y "El Renacido", y escribió la película junto a Sabina Berman, Alexander Dinelaris Jr. y Nicolás Giacobone.

"Digger" se estrenará en cines el próximo 1 de octubre.