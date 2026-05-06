"Las Crónicas de Narnia" de Netflix: Primero en cines, luego streaming

La querida saga literaria de C.S. Lewis, "Las Crónicas de Narnia", prepara su regreso con una nueva adaptación cinematográfica dirigida por Greta Gerwig ("Barbie") y producida por Netflix, la cual tendrá una fórmula de estreno inédita para el gigante del streaming.

Gerwig, reconocida también por su laureado trabajo en "Mujercitas" y "Lady Bird", luchó por un estreno en cines de su visión de "Narnia", la cual será adaptada de forma cronológica comenzando por el sexto libro, "El Sobrino del Mago" de 1955, que corresponde al primero en el orden de los eventos de la historia.

La cuatro veces nominada al Oscar, que dirige y escribe la nueva película de "Narnia", logró su objetivo. No solo se estrenará en las gigantescas salas IMAX, sino que tendrá un estreno en todos los cines a nivel mundial el 12 de febrero de 2027.

Menos de dos meses después, el 2 de abril, estará disponible en el catálogo de Netflix en todo el mundo.

En términos estrictos, será el segundo estreno cinematográfico masivo de Netflix tras la exhibición de la versión Sing-Along de "KPop Demon Hunters" ("Las Guerreras K-Pop") durante 2025, incluyendo Chile.

David McKenna y Beatrice Campbell protagonizan "El Sobrino del Mago", con un elenco que incluye a Emma Mackey, Carey Mulligan, Daniel Craig y Meryl Streep.

La novela presenta el primer viaje a este mundo donde los bosques son tupidos y frescos y donde animales parlantes cobran vida. "Digory" y "Polly" se conocen y se hacen amigos en Londres, viendo cómo su vida se llena de aventuras cuando el tío de "Digory", "Andrew", quien se cree mago, los envía a otro lugar. Allí hallan el camino a Narnia, que acaba de surgir con la canción del león, y se encuentran con la malvada hechicera "Jadis".