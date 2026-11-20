El actor Macaulay Culkin se encuentra trabajando en una nueva película de "Mi Pobre Angelito" ("Home Alone"), que ya está en sus primeras etapas de desarrollo en Disney.

De acuerdo con lo reportado por Variety, esta nueva secuela está siendo escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes también la producirán mediante su compañía Point Grey, la misma productora de "The Boys" y "The Studio".

Rogen y Goldberg trabajan en la historia junto a su protagonista original, quien interpretó a "Kevin McCallister" en las queridas "Mi pobre angelito" (1990) y "Mi pobre angelito 2" (1992).

Por ahora, se desconoce su historia y si se tratará de un reinicio o de una nueva entrega en continuidad con las películas previas, sin actores involucrados de momento.

Además, Rogen y Goldberg deben terminar de trabajar en su comedia de horror original para Universal antes de dedicarse completamente a la próxima entrega de "Mi Pobre Angelito".