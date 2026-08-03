Mahershala Ali ocupó su entrenamiento para "Blade" en esta película

Tras no poder concretarse su debut como el legendario cazador de vampiros "Blade" en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés), el actor Mahershala Ali ocupó los resultados del intenso entrenamiento para ese rol en su nueva película "Your Mother Your Mother Your Mother".

Escrita y dirigida por Bassam Tariq, el primer director que estuvo vinculado al proyecto de "Blade" en el MCU, la historia tiene al dos veces ganador del Oscar como un asesino a sueldo llamado "Latif", cuya vida se ve sumida en el caos tras la repentina muerte de su esposa.

Al quedarse solo al cuidado de su recién nacido y de sus otros dos hijos, lucha por conciliar su trabajo, su fe y su rol de padre. Esto lo lleva a embarcarse un desesperado viaje por Houston para proteger a sus hijos, enfrentándose a los peligros que le acechan y a las creencias que amenazan con desmoronarse en su interior.

"Your Mother Your Mother Your Mother" se estrenará en cines en septiembre, a la espera de confirmar su paso por salas chilenas.