Martin McDonagh y cómo una canción de The Clash lo conectó con Chile para "Wild Horse Nine"

El director Martin McDonagh llegó a Chile para presentar su última película, "Wild Horse Nine" ("Caballo Salvaje Nueve"), que grabó en Rapa Nui con John Malkovich y Sam Rockwell como dos agentes de la CIA en los días previos al golpe de Estado de 1973, y lo que más le intrigaba era conocer la reacción del público chileno.

Al conversar con Cooperativa previo a la premiere nacional del largometraje, el cineasta británico de padres irlandeses dijo esperar que "les encante y que comprendan nuestras intenciones, lo que me llevó a escribirla".

Es que la inspiración vino desde el lugar más inesperado: una canción punk. En concreto, "Washington Bullets", de The Clash. El tema, perteneciente a su experimental cuarto álbum "Sandinista!" (1980), cuestiona la intervención estadounidense en diversos países del mundo y aborda directamente el golpe de Estado chileno, haciendo referencia a la figura del Presidente Salvador Allende y denunciando el asesinato del cantautor Víctor Jara en el Estadio Chile.

McDonagh la escuchó por primera vez en 1984. "Tenía 13 o 14 años", reconoció.

"No sabía nada sobre Allende, Víctor Jara, el Estadio de Santiago ni nada de eso hasta que escuché la canción; entonces empecé a informarme sobre la historia y, obviamente, me horrorizó todo lo que la CIA ayudó a que sucediera", señaló, ya que está documentada -gracias a archivos desclasificados- la intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para desestabilizar al Gobierno de la Unidad Popular.

Para el celebrado dramaturgo, que llevó su mordaz mirada desde las tablas al cine con "Tres anuncios por un crimen" o "Escondidos en Brujas", ese aspecto de la historia quedó grabado en su subconsciente, "quizá por ser un chico irlandés, o medio irlandés, ese cuestionamiento sobre lo que nos enseñan o lo que nos dicen", y dejar de hacer pasar a la CIA como los buenos.

"En todo lo que te enseñan de pequeño en occidente, ellos (la CIA) siempre son los buenos… pero cuanto más lees, más te das cuenta de que eso no es cierto", remarcó.

Mariana di Girolamo y John Malkovich comparten varias escenas clave en la película. (Foto: Searchlight Pictures)

Para el ganador del Oscar por su corto "Six Shooter" (2004), la necesidad de contar esta historia fue la semilla que derivó en la creación de "Wild Horse Nine", siendo el texto para un drama sobre hombres lidiando con sus propios demonios del pasado.

"Fue una cuestión de querer contar la verdad sobre eso (la intervención de la CIA en Chile), quizá para quienes no la conocen, pero en el contexto de una película ambientada en Rapa Nui, un lugar tan hermoso. Y también tratar el tema desde la perspectiva de un hombre que, al final de su vida, mira atrás y empieza a cuestionarse las cosas terribles que ha hecho en la CIA. Y esa fue la idea inicial de esta historia".

"Quiero volver a Rapa Nui, me habría quedado más tiempo"

El británico de raíces irlandesas hace referencia al personaje de Malkovich, cuyo cuestionamiento sobre las decisiones de su vida lo harán conectar profundamente con "Monica", una estudiante chilena interpretada por Mariana di Girolamo.

"Él ha llevado deliberadamente una vida dedicada a intervenir y, ya sabes, a defender el imperialismo estadounidense en todo el mundo, hasta que, finalmente, llega un momento en el que se cuestiona todo eso y empieza a arrepentirse. Suena como si fuera una película muy densa, política y didáctica. Pero para mí es muy importante explorar todos esos temas en el contexto de una película divertida, bien actuada y cinematográficamente hermosa".

"Me habría quedado más tiempo, es un lugar increíble", reconoció el cineasta sobre Rapa Nui. (Foto: Searchlight Pictures)

Esto se refuerza al haber rodado en locación en Rapa Nui durante más de dos meses, donde la propia isla ayudó a dar forma a la narración: en una lúgubre escena entre Rockwell y Malkovich entre los Moái, el sol se esconde justo en el momento más sombrío del diálogo.

"Ese fue un momento auténtico en el que él dice una de las cosas más oscuras y tristes, y las nubes se ciernen, el sol se esconde y luego vuelve a salir en el momento perfecto. Y algunas personas han preguntado: '¿Era un efecto digital?'. Fue simplemente un momento perfecto", reconoció el director en la conversación.

Fue un regalo en cámara y, sinceró, "hubo muchos momentos así, porque la isla es tan bonita y espiritual que pasé dos meses y medio allí rodando esto y quiero volver; me habría quedado más tiempo. (Rapa Nui) es un lugar increíble".

"La delicada naturaleza" de las relaciones masculinas

Desde el purgatorio existencial de "Escondidos en Brujas" a la premiada tragedia en el entorno aislado de "Los espíritus de la isla", McDonagh se ve atraído por la necesidad de explorar las complicadas relaciones de amistad entre los hombres.

"Wild Horse Nine" no es la excepción con su travesía de culpa y arrepentimiento de dos agentes de la CIA, "Chris" (Malkovich) y "Lee" (Rockwell).

Al ser consultado por su fascinación para contar historias sobre las complicadas relaciones masculinas, McDonagh se ríe al explicar que "es lo que conozco".

Pero, en tono más serio, el director de "Seven Psychopaths" sostuvo que "la delicada naturaleza de esas relaciones no es algo que se explore en una típica película de Hollywood. Todas suelen ser películas de amigos, pero son muy superficiales, pero mis amigos y yo hablamos de cosas serias, de cosas más tristes, y creo que eso refleja mejor cómo son las amistades de muchos hombres".

"Pienso que las mujeres tienen mayor libertad para ser más abiertas al respecto, pero no creo sea posible, en cierto modo, que en la vida real se nos permita hablar de estos temas o explorarlos. Así que creo que quizá hacer una película como esta permita a más hombres ser más abiertos sobre estas cosas", reflexionó, esperanzado en que el cine refleje de mejor forma las relaciones masculinas actuales.

"Wild Horse Nine" ("Caballo Salvaje Nueve") se estrena el próximo 5 de noviembre en cines.