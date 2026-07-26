Marvel confirmó a Ryan Gosling como Ghost Rider y anunció a nuevo Black Panther

La compañía Marvel confirmó al actor Ryan Gosling para protagonizar la esperada película de "Ghost Rider" bajo la dirección de Shawn Levy.

El personaje volverá a la pantalla grande luego de que en 2007 y 2011 fuese interpretado por el ganador del Oscar, Nicolas Cage.

Por otro lado Gosling "volverá" a reunirse con Shawn Levy tras su trabajo en "Star Wars: Starfighter", película que protagonizará el actor y que debutará en 2027.

En tanto la película de "Ghost Rider" con Ryan Gosling tiene fecha para 2028.

Nuevo Black Panther

Junto con esta novedad Marvel anunció al nuevo actor que interpretará a "Black Panther", personaje que inmortalizó el fallecido Chadwick Boseman y cuya posta fue tomada por Letitia Wright.

El actor David Jonsson será el encargado de encarnar al súper héroe como el hijo de "T'Challa" (Boseman) en "Black Panther 3". Su estreno está proyectado para diciembre de 2028.