Meryl Streep será la voz de Aslan en la nueva película de "Narnia"

Meryl Streep fue confirmada como la voz de Aslan en "Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago", la nueva adaptación de la saga de C.S. Lewis que prepara la directora Greta Gerwig para Netflix.

La noticia fue revelada para la revista Empire junto a las primeras imágenes oficiales del mítico león, quien tendrá un diseño con ojos de distinto color y franjas rojas en el rostro, elementos que fueron inspirados en parte por David Bowie.

Según explicó Gerwig al citado medio, buscaba para Aslan una voz capaz de transmitir profundidad y experiencia, pero que también tuviera la capacidad de expresar alegría, curiosidad y asombro.

"Quería a alguien que fuera profunda pero no pretenciosa, que tuviera gravedad pero no una seriedad sombría y solemne. Alguien que pudiera comunicar profundidad y patetismo, así como alegría y deleite", señaló la directora sobre la elección de Streep.

La cineasta también destacó que buscaba a una intérprete mayor de 70 años que pudiera aportar la sabiduría de la experiencia, pero que al mismo tiempo conservara "la capacidad de un asombro fresco, como el de un niño", además de considerar a Streep "una de las mejores actrices de todos los tiempos".

"Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago" adapta la novela que funciona como precuela de "Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero" y contará con un elenco encabezado por Daniel Craig, Emma Mackey, Carey Mulligan, David McKenna y Beatrice Campbell.

La película llegará a los cines el 12 de febrero de 2027, mientras que su estreno en Netflix está programado para el 2 de abril del mismo año.