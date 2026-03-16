Michael B. Jordan celebró su histórico Oscar en popular local de hamburguesas

El actor Michael B. Jordan llegó hasta una popular tienda de hamburguesas para celebrar la histórica obtención de su primer premio Oscar.

El protagonista de la película "Sinners" se llevó el galardón a Mejor Actor por primera vez en su carrera, y marcó un hito como el primero en ganar el premio por interpretar a gemelos.

Para festejar ese hito Michael B. Jordan acudió hasta una sucursal de In N' Out, el restaurante de hamburguesas más popular de Los Angeles.

Allí el actor posó junto a su premio y los trabajadores del local, para luego cerrar una noche soñada degustando una clásica hamburguesa estadounidense.