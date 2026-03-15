Oscars 2026: Michael B. Jordan gana el premio a Mejor Actor por "Sinners"

Michael B. Jordan se convirtió en el ganador del Oscar a Mejor Actor por su trabajo en "Sinners" en la edición 2026 de los premios.

El estadounidense no sólo recibió el primer Oscar de su carrera, si no que también se transformó en el primer actor en ganar la categoría por interpretar a gemelos. En "Sinners" encarna a Elijah "Smoke" Moore y Elias "Stack" Moore.

Jordan venció al favorito Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), quien en las últimas semanas hizo polémica por sus comentarios sobre la ópera y el ballet.

"Voy a seguir siendo la mejor versión de mi. Gracias a todos los que vinieron antes de mi, a Denzel Washington, Halle Berry, Will Smith y todos ellos", dijo Michael B. Jordan al recibir el premio.