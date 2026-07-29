Michael B. Jordan reimagina "El caso Thomas Crown": Tráiler y fecha de estreno

Michael B. Jordan regresa a la gran pantalla con una reimaginación de la famosa historia del elegante multimillonario convertido en un ladrón adicto a los retos en "El caso Thomas Crown" ("The Thomas Crown Affair").

El ganador del Oscar por "Sinners" dirige y protagoniza esta nueva película donde su personaje se enfrenta a una exagente del FBI, interpretada por Adria Arjona, que intenta atraparlo una y otra vez en un elaborado juego del gato y el ratón.

Pero el verdadero villano es un siniestro Kenneth Branagh, que amenaza con acabar con "Crown", cuyos verdaderos motivos son devolver valiosos artefactos robados o vendidos a sus legítimos creadores.

"No quería un reinicio. Quería una reinterpretación. Las dos primeras películas trataban de unos tipos blancos ricos que robaban por diversión. Eso hoy nadie lo encuentra creíble. La nuestra es más personal. Hay mucho más en juego. Pero sigue manteniendo las dosis de elegancia y romance", explicó Jordan, quien ya dirigió y protagonizó "Creed III".

Se trata de la tercera versión cinematográfica de la emblemática historia, cuya película original se estrenó en 1968 protagonizada por Steve McQueen y Faye Dunaway; y tuvo un remake en 1999 con Pierce Brosnan y Rene Russo.

"The Thomas Crown Affair" se estrenará el próximo 5 de marzo de 2027 en cines.