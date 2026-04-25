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Tópicos: Magazine | Cine

"Michael": ¿Por qué la película no aborda las acusaciones por abuso sexual?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Cláusulas judiciales impidieron representar uno de los capítulos más oscuros de la vida del rey del pop.

La biopic protagonizada por Jaafar Jackson ha conquistado a las audiencias, pese a la divisiva crítica.

 Universal

"Michael" ha sido un éxito entre las audiencias en sus primeros días en cines.

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La película inspirada en la vida de Michael Jackson ha sido un éxito entre las audiencias en sus primeros días en cartelera, mostrando al icónico rey del pop desde sus inicios musicales junto a sus hermanos como los Jackson 5 hasta la independencia artística total que vino tras su séptimo álbum, "Bad", a fines de los '80.

Ello deja fuera la etapa más controversial y dramática del cantante, por lo que la principal discusión que ha surgido de la biopic "Michael" dice relación con no haber abordado los supuestos abusos sexuales a menores perpetrados por el músico.

Aunque la película cierra con la promesa de continuar la historia del artista, lo cierto es que el largometraje dirigido por Antoine Fuqua ("Día de Entrenamiento") no podía hacer referencia al escándalo, ni mencionarlo, por razones judiciales.

El escándalo iba a ser parte del último tramo de la biopic

Inicialmente, la biopic de Michael Jackson protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson iba a explorar el impacto de aquellas acusaciones en la vida del músico, además del tener un comienzo que abordaba aquel polémico episodio de su carrera.

Una de las escenas descartadas mostraba al artista en 1993, una década después de hacer historia con "Thriller", cuando acababa de ser acusado de abuso sexual. En la secuencia, veía su triste reflejo en un espejo mientras parpadeaban las luces de los vehículos de la policía a su espalda.

Todo el escándalo, que iba a ser parte del último tramo de la biopic, fue descartado, al igual que toda alusión a las acusaciones, debido a una cláusula en el acuerdo judicial que alcanzó Jackson con uno de sus acusadores, Jordan Chandler, que prohíbe cualquier representación o mención de él en una película.

Aquello obligó a reestructurar el largometraje con un nuevo final, obligando a aplazar el estreno y teniendo 22 días adicionales de rodaje para grabar el nuevo tercer acto, lo que sumó entre 10 a 15 millones de dólares al presupuesto total.

La versión final, que actualmente se encuentra en cines, se centra más en la música que en la conducta personal de Jackson y pone la tensión dramática en la relación del artista con su dominante padre Joseph Jackson, interpretado por Colman Domingo, y los temores de que la carrera en solitario de Michael impacte a los Jackson 5.

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