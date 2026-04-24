"Michael" rompió récord en su primer día en cartelera en Chile

Pese a las divisivas reacciones que ha tenido desde la crítica especializada, la película biográfica de Michael Jackson va en camino a convertirse en uno de los mayores estrenos cinematográficos del 2026.

"Michael", que dirige Antoine Fuqua y que tiene a Jaafar Jackson -sobrino del artista- como el icónico rey del pop, llegó a los cines chilenos este jueves y sumó más de 47.000 espectadores tan solo en su primer día.

De acuerdo con la distribuidora Andes Films, el largometraje ya rompió un récord en territorio nacional al conseguir la mejor apertura de una película biográfica o biopic en términos de recaudación, con un total de 335 millones de pesos chilenos en su primer día.

Con ello, se convirtió en la película con el segundo mejor estreno del año en Chile, solamente superada por la taquillera "Super Mario Galaxy", del mismo estudio Universal.

La película, producida por gran parte de la familia Jackson, abarca desde los inicios musicales de Michael junto a sus hermanos en los Jackson 5 hasta la independencia completa, creativa y personal, tras el lanzamiento de su álbum "Bad", de 1987.